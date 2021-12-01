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Власти Польши до 1 марта ввели запрет пребывания посторонних на границе с Белоруссией

09:00 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский на три месяца ввел запрет пребывания посторонних в граничащей с Белоруссией зоне, где ранее действовало чрезвычайное положение. Об этом свидетельствует опубликованное во вторник поздним вечером распоряжение.

Запрет охватывает 183 населенных пункта, расположенных на границе с Белоруссией на расстоянии около 3 км от нее. Срок действия распоряжения - с 1 декабря текущего года по 1 марта будущего года.

Решение было принято на основании новых поправок к закону "О государственной границе", которые были утверждены парламентом и президентом Польши во вторник.

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