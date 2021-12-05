На шахте "Листвяжная" количество пострадавших выросло до 106
10:10 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Госпитализированы еще семь горноспасателей, предварительно, в легкой степени тяжести, их обследуют", - сообщил источник.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем телеграм- канале подтвердил госпитализацию семерых горноспасателей. "Диагноз - "токсическое действие окиси углерода легкой степени", - написал Цивилев. По его словам, в ближайшее время они будут готовиться к выписке.
По состоянию на 12:00 (08:00 мск) на стационарном лечении находятся 10 человек. Один в состоянии средней степени тяжести, 9 - в удовлетворительном, 96 человек лечатся амбулаторно.
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