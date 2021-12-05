На шахте "Листвяжная" количество пострадавших выросло до 106

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще семь горноспасателей госпитализированы в Кузбассе в результате ЧП на шахте "Листвяжная". До этого было известно о 99 пострадавших, таким образом, общее число выросло до 106, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.



"Госпитализированы еще семь горноспасателей, предварительно, в легкой степени тяжести, их обследуют", - сообщил источник.



Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем телеграм- канале подтвердил госпитализацию семерых горноспасателей. "Диагноз - "токсическое действие окиси углерода легкой степени", - написал Цивилев. По его словам, в ближайшее время они будут готовиться к выписке.



По состоянию на 12:00 (08:00 мск) на стационарном лечении находятся 10 человек. Один в состоянии средней степени тяжести, 9 - в удовлетворительном, 96 человек лечатся амбулаторно.



