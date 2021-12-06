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В Москве выявили 3 134 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 134 против 3 301 днем ранее. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 966 374 случая заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,16%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 91 против 92 днем ранее, до 34 759, следует из данных штаба.

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