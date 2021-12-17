Рост ВВП РФ в этом году будет не менее 4,3% - Решетников

13:32 Источник: Интерфакс

Рост ВВП РФ в 2021 году будет выше ранее сделанных прогнозов и составит не менее 4,3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.

По его словам, рост инвестиций в основной капитал в 2021 году также превысит предыдущие оценки и ожидается на уровне 5,6%.