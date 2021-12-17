Рост ВВП РФ в этом году будет не менее 4,3% - Решетников
13:32 17.12.2021 Источник: Интерфакс
Рост ВВП РФ в 2021 году будет выше ранее сделанных прогнозов и составит не менее 4,3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.
По его словам, рост инвестиций в основной капитал в 2021 году также превысит предыдущие оценки и ожидается на уровне 5,6%.
НОВОСТИ
- 14:12 17.12.2021
- Глава Минпромторга против разрешения продаж игристого вина в новогоднюю ночь
- 14:00 17.12.2021
- Банк России резко повысил ключевую ставку - на 1 п. п., до 8,5% годовых
- 13:40 17.12.2021
- Андрей Воробьев открыл в Москве мемориальную доску экс-главе Подмосковья Николаю Козлову
- 13:20 17.12.2021
- Поклонская защитила диссертацию по отношениям РФ и Украины
- 13:05 17.12.2021
- Федун прогнозирует цену нефти в $380/барр. к 2050 г. за счет инфляции и сборов за выбросы
- 13:00 17.12.2021
- В Минске сообщили, что польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии
- 12:32 17.12.2021
- Сторонник ИГ задержан в общежитии МИРЭА в Москве за попытки завербовать студентов
- 12:20 17.12.2021
- В Москве зарегистрировали 83 смерти из-за коронавируса за сутки
- 12:05 17.12.2021
- Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием
- 12:00 17.12.2021
- В России за сутки выявили 27 743 случая заражения коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать