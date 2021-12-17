0
0
88
НОВОСТИ

Рост ВВП РФ в этом году будет не менее 4,3% - Решетников

13:32 17.12.2021 Источник: Интерфакс

Рост ВВП РФ в 2021 году будет выше ранее сделанных прогнозов и составит не менее 4,3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.

По его словам, рост инвестиций в основной капитал в 2021 году также превысит предыдущие оценки и ожидается на уровне 5,6%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 17.12.2021
Глава Минпромторга против разрешения продаж игристого вина в новогоднюю ночь
0
42
14:00 17.12.2021
Банк России резко повысил ключевую ставку - на 1 п. п., до 8,5% годовых
0
70
13:40 17.12.2021
Андрей Воробьев открыл в Москве мемориальную доску экс-главе Подмосковья Николаю Козлову
0
96
13:20 17.12.2021
Поклонская защитила диссертацию по отношениям РФ и Украины
0
134
13:05 17.12.2021
Федун прогнозирует цену нефти в $380/барр. к 2050 г. за счет инфляции и сборов за выбросы
0
156
13:00 17.12.2021
В Минске сообщили, что польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии
0
167
12:32 17.12.2021
Сторонник ИГ задержан в общежитии МИРЭА в Москве за попытки завербовать студентов
0
188
12:20 17.12.2021
В Москве зарегистрировали 83 смерти из-за коронавируса за сутки
0
173
12:05 17.12.2021
Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием
0
213
12:00 17.12.2021
В России за сутки выявили 27 743 случая заражения коронавирусом
0
213

Возврат к списку