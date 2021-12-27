Набиуллина: Думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляция чуть больше 8%

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1».

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляция чуть больше 8%. Это много, это больше нашей цели в 4%», — сказала она.

По словам главы регулятора, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты подорожали на 19,4%. «Дорожали автомобили, стройматериалы, но с сентября не просто замедлились цены, а цены начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги», — отметила она.