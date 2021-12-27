Институт философии РАН временно возглавит академик Абдусалам Гусейнов
21:14 27.12.2021 Источник: НГ Религии
Как стало известно "НГ", конфликт в Институте философии РАН близок к завершению. Министр науки и высшего образования подписал приказ о назначении академика Абдусалама Гусейнова врио директора ИФ РАН. По сведениям НГ, Гусейнова сегодня принял министр. Анатолию Черняеву, который претендовал на эту должность, уже сообщили о решении министра. Гусейнов, будучи своеобразным "душеприказчиком" мыслителя Александра Зиновьева, как он сам назвал себя в записи в соцсети, сможет достойно провести празднования 100-летия выдающегося философа. Как уже сообщала НГ, Институту философии в 2022 году планируют присвоить имя Зиновьева. При этом Гусейнов отмежевался от консервативного уклона Зиновьевского клуба.
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