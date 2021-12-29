Песков не стал комментировать решения суда о ликвидации "Мемориала"

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решения суда о ликвидации международного общества «Мемориал» (признанного в РФ НКО-иноагентом) и одноименного правозащитного центра (признанного в РФ НКО-иноагентом).

«Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов», — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают такое судебное решение.