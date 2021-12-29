Песков не стал комментировать решения суда о ликвидации "Мемориала"
20:00 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов», — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают такое судебное решение.
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