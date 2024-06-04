Шеф киевского бюро NYT: Все меньше и меньше людей на Украине хотят воевать
18:15 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все меньше украинцев хотят воевать с Россией. Такое мнение в подкасте газеты The New York Times на платформе Youtube выразил руководитель киевского бюро издания Эндрю Крамер.
«Все меньше и меньше людей хочет воевать», — сказал он, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский «не знает, как заставить их сражаться». Крамер отметил боевую усталость, которая накапливается в украинских солдатах, а также нежелание вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) тех, кто подлежит призыву.
«Мужчины боятся, что их задержат на блокпостах и что там будут сотрудники военкоматов. Существуют даже специальные приложения, которые отслеживают перемещение [представителей военкоматов]», — отметил журналист. В качестве примера он привел приложение «Погода в Киеве», объяснив, что предупреждение о якобы дожде в определенной точке города говорит о том, что там могут вручать повестки.
НОВОСТИ
- 17:40 04.06.2024
- Резолюция по геноциду в Сребренице может увеличить конфликтный потенциал — Ушаков
- 17:12 04.06.2024
- Украинцам придется годами экономить электричество — премьер-министр
- 17:00 04.06.2024
- Байден заявил, что не считает предложение РФ завершить конфликт лучшим вариантом для Киева
- 16:32 04.06.2024
- Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону самому сражаться на Украине
- 16:12 04.06.2024
- В РПЦ резко осудили проект о признании гражданских жен погибших в СВО законными супругами
- 16:00 04.06.2024
- Байден допустил, что Нетаньяху продолжает операцию в Газе по своим политическим причинам
- 15:32 04.06.2024
- Более 10% детей-мигрантов по завершении учебного года не владеют русским языком
- 15:15 04.06.2024
- Сбер запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования
- 15:12 04.06.2024
- Парламент Швейцарии проголосовал против признания Палестины
- 15:00 04.06.2024
- Макрон блефует, предлагая отправить военных инструкторов на Украину — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать