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Шеф киевского бюро NYT: Все меньше и меньше людей на Украине хотят воевать

18:15 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все меньше украинцев хотят воевать с Россией. Такое мнение в подкасте газеты The New York Times на платформе Youtube выразил руководитель киевского бюро издания Эндрю Крамер.

«Все меньше и меньше людей хочет воевать», — сказал он, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский «не знает, как заставить их сражаться». Крамер отметил боевую усталость, которая накапливается в украинских солдатах, а также нежелание вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) тех, кто подлежит призыву.

«Мужчины боятся, что их задержат на блокпостах и что там будут сотрудники военкоматов. Существуют даже специальные приложения, которые отслеживают перемещение [представителей военкоматов]», — отметил журналист. В качестве примера он привел приложение «Погода в Киеве», объяснив, что предупреждение о якобы дожде в определенной точке города говорит о том, что там могут вручать повестки.

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