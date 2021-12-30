Асад в своем поздравлении Путину выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Сирией и Россией

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сирии Башар Асад направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Нового года. Об этом в четверг сообщило сирийское агентство САНА.

В своем послании сирийский лидер выразил надежду на дальнейшее усиление двусторонних отношений между Россией и Сирией, подчеркнув, что сотрудничество Дамаска и Москвы имеет «превосходные результаты и оказывает положительное влияние на жизнь дружественных народов» обеих стран.