В случае конфликта Украины и РФ "Зеленые" ФРГ не исключают санкций против Nord Stream 2
10:30 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газовый проект такого масштаба всегда имеет большое политическое значение. Если Россия вторгнется на Украину, то, разумеется, "Северный поток - 2" должен стать предметом обсуждения. Это вообще не вопрос", - утверждал эксперт по внешнеполитическим вопросам партии. По его мнению, проект раскалывает Европу. "Поэтому мы, "зеленые", всегда были против него", - сказал он.
Тем не менее политик считает, что теперь будет сложно остановить запуск проекта. "Трубопровод завершен, речь идет лишь о сертификации", - напомнил он. "Мы будем придерживаться законодательства. Если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство придут к заключению, что нет правовой основы [для его запуска], то газ по нему не потечет. Если же правовая основа имеется, то "Северный поток - 2" будет запущен. Решение больше не находится в руках политиков", - считает Нурипур.
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