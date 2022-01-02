В случае конфликта Украины и РФ "Зеленые" ФРГ не исключают санкций против Nord Stream 2

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Претендент на пост главы германской партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур считает, что в случае вторжения России на Украину запуск "Северного потока - 2" следует поставить под вопрос. Свое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе "Функе".



"Газовый проект такого масштаба всегда имеет большое политическое значение. Если Россия вторгнется на Украину, то, разумеется, "Северный поток - 2" должен стать предметом обсуждения. Это вообще не вопрос", - утверждал эксперт по внешнеполитическим вопросам партии. По его мнению, проект раскалывает Европу. "Поэтому мы, "зеленые", всегда были против него", - сказал он.



Тем не менее политик считает, что теперь будет сложно остановить запуск проекта. "Трубопровод завершен, речь идет лишь о сертификации", - напомнил он. "Мы будем придерживаться законодательства. Если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство придут к заключению, что нет правовой основы [для его запуска], то газ по нему не потечет. Если же правовая основа имеется, то "Северный поток - 2" будет запущен. Решение больше не находится в руках политиков", - считает Нурипур.



