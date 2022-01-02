0
0
35
НОВОСТИ

В случае конфликта Украины и РФ "Зеленые" ФРГ не исключают санкций против Nord Stream 2

10:30 02.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Претендент на пост главы германской партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур считает, что в случае вторжения России на Украину запуск "Северного потока - 2" следует поставить под вопрос. Свое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе "Функе".

"Газовый проект такого масштаба всегда имеет большое политическое значение. Если Россия вторгнется на Украину, то, разумеется, "Северный поток - 2" должен стать предметом обсуждения. Это вообще не вопрос", - утверждал эксперт по внешнеполитическим вопросам партии. По его мнению, проект раскалывает Европу. "Поэтому мы, "зеленые", всегда были против него", - сказал он.

Тем не менее политик считает, что теперь будет сложно остановить запуск проекта. "Трубопровод завершен, речь идет лишь о сертификации", - напомнил он. "Мы будем придерживаться законодательства. Если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство придут к заключению, что нет правовой основы [для его запуска], то газ по нему не потечет. Если же правовая основа имеется, то "Северный поток - 2" будет запущен. Решение больше не находится в руках политиков", - считает Нурипур.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:40 02.01.2022
После ДТП с автобусом под Рязанью в пункте временно размещения находятся 17 человек
0
66
09:40 02.01.2022
В ДТП с автобусом в Рязанской области шесть человек погибли и 14 пострадали
0
175
09:30 02.01.2022
Более тысячи домов уничтожено в штате Колорадо природными пожарами - шериф
0
182
09:20 02.01.2022
Через 3-4 месяца в гражданский оборот поступит назальная вакцина от ковида
0
188
20:50 01.01.2022
С начала года в Болгарии природный газ подорожал на 30%
0
880
20:40 01.01.2022
В Афганистане наркозависимыми являются около 3,5 млн человек - представитель талибов
0
819
20:30 01.01.2022
Недалеко от офиса Зеленского завершился факельный марш бандеровцев
0
855
19:20 01.01.2022
Из-за снегопадов в Японии отменили более 230 рейсов - СМИ
0
762
19:10 01.01.2022
В I квартале Украина ожидает поставку очередного катера типа Island из США - посол
0
843
19:00 01.01.2022
На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошла первая церемония поднятия флага
0
754

Возврат к списку