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Чтобы не перенаселить Минск, надо сократить строительство жилья - Лукашенко

14:40 03.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить перенаселения Минска, поэтому необходимо сокращать темпы строительства жилья в столице и развивать ее города-спутники.

«Мы договорились, что в Минске будем немножко „сжимать“ квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть», — приводит пресс-служба Лукашенко его слова на встрече с председателем Минского облисполкома Александром Турчином в понедельник.

Лукашенко отметил, что в столице стали меньше возводить жилья, но это не означает, что его строительство будет приостановлено. «От этого никуда не денешься. Здесь будут нужны и трудовые ресурсы, поскольку Минск — крупный промышленный город и все-таки столица, — продолжил президент. — Но значительно сократить надо, чтобы не перенаселять Минск и не создавать неудобства для жителей».

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