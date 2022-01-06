Из-за сильного снегопада в Токио отменены более 60 внутренних авиарейсов

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный снегопад наблюдается в японской столице в четверг, на дорогах плохая видимость. Отменено около 60 внутренних авиарейсов.



Температура воздуха держится в районе нуля, однако вечером и ночью, по прогнозам синоптиков, может опуститься до минус двух, а высота снежного покрова составит около 5 см. Из-за риска образования ледяной корки водителей и пешеходов призывают быть осторожными.



Сильный снег также идет в ряде других регионов на востоке Японии, включая префектуры Сидзуока и Канагава.



