Кражи и мошенничества составляют около воловины всех преступленийв РФ - Генпрокуратура
11:45 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным правовой статистики за первые четыре месяца этого года, самым распространенным преступлением остается кража. «При этом их массив последние несколько лет продолжает сокращаться (на 15,7% в этом году — до 151,8 тыс.)», — отметили в Генпрокуратуре.
Вместе с тем продолжилось заметное увеличение количества мошенничеств (на 7,2% в этом году — до 148,2 тыс.). При этом доля мошенничеств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в структуре преступности увеличилась с 21,5% до 23,5%.
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