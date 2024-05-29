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Кражи и мошенничества составляют около воловины всех преступленийв РФ - Генпрокуратура

11:45 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина всех преступлений, регистрируемых правоохранительными органами в России, приходится на кражи и мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на вопрос о состоянии преступности.

По данным правовой статистики за первые четыре месяца этого года, самым распространенным преступлением остается кража. «При этом их массив последние несколько лет продолжает сокращаться (на 15,7% в этом году — до 151,8 тыс.)», — отметили в Генпрокуратуре.

Вместе с тем продолжилось заметное увеличение количества мошенничеств (на 7,2% в этом году — до 148,2 тыс.). При этом доля мошенничеств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в структуре преступности увеличилась с 21,5% до 23,5%.


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