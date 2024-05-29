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Боясь проиграть выборы, власти Молдавии нарушают закон - оппозиция

12:40 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии боятся проиграть предстоящие осенью президентские выборы и поэтому все чаще используют незаконные силовые методы для борьбы с блоком «Победа», который создали оппозиционные партии. Об этом заявил лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу, которого в ночь на среду почти три часа удерживали в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, где он принимал участие в финансово-экономическом форуме БРИКС.

«Власть проигрывает по всем фронтам, и чем ближе выборы, тем больше будет подобных провокаций. Не нравится властям и наша яркая и эффективная работа. Рейтинги партии „Шанс“ и блока „Победа“ стремительно растут по всей стране, и мое задержание яркий тому пример. А так как что-то противопоставить нам, кроме вот таких незаконных силовых методов, нечего, то событиям можно и не удивляться», — написал Лунгу в своем телеграм-канале. По его словам, на фоне тяжелого кризиса, которым сопровождается правление президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС), «люди доверяют тем, кто не только говорит, но и делает, и власть не может смириться с этим». «Уверен, впереди нас ждет немало подобных испытаний, и мы со всем справимся. Люди верят в нас и ждут нашей победы, а это значит, что мы обязательно все преодолеем», — подчеркнул Лунгу.

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