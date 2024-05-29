Боясь проиграть выборы, власти Молдавии нарушают закон - оппозиция
12:40 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Власть проигрывает по всем фронтам, и чем ближе выборы, тем больше будет подобных провокаций. Не нравится властям и наша яркая и эффективная работа. Рейтинги партии „Шанс“ и блока „Победа“ стремительно растут по всей стране, и мое задержание яркий тому пример. А так как что-то противопоставить нам, кроме вот таких незаконных силовых методов, нечего, то событиям можно и не удивляться», — написал Лунгу в своем телеграм-канале. По его словам, на фоне тяжелого кризиса, которым сопровождается правление президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС), «люди доверяют тем, кто не только говорит, но и делает, и власть не может смириться с этим». «Уверен, впереди нас ждет немало подобных испытаний, и мы со всем справимся. Люди верят в нас и ждут нашей победы, а это значит, что мы обязательно все преодолеем», — подчеркнул Лунгу.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать