Норвегия закрыла въезд для российских туристов
11:55 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как ранее уточнили в норвежском правительстве, новые правила не будут распространяться на тех россиян, которые едут в Норвегию навестить близких родственников, на обладателей удостоверений приграничного жителя, студенческих и рабочих виз, а также видов на жительство в странах шенгенской зоны. Норвежские пограничники будут иметь право отказать во въезде в страну россиянам с многолетними туристическими визами, выданными ранее самой Норвегией или другими странами — членами шенгенского соглашения. Норвегия не выдает туристические визы россиянам с 2022 года. При этом граждане РФ могли посетить королевство по визам других государств Шенгена.
«Уже почти лето и мы не хотим, чтобы россияне могли ездить в Норвегию или другие шенгенские страны просто в качестве туристов в отсутствие веских причин [пока на Украине продолжает идти конфликт]», — заявила ранее глава министерства юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель.
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