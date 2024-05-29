Сбер усовершенствовал сервис возмещения налогов

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В сервисе Сбера «Возмещение из бюджета НДС и акцизов» появились новые услуги и возможности, сообщает пресс-служба банка. В частности, отправка документов от доверенного лица экономит время руководителей организаций: теперь они могут делегировать работы по возмещению налогов своим сотрудникам. Для этого нужна только машиночитаемая доверенность (МЧД), выпущенная и зарегистрированная на портале ФНС.

Кроме того, больше не нужно подписывать на бумаге «Заявление о применении заявительного порядка в ФНС», оно автоматически формируется банком в электронном формате. Еще одно важное обновление – расширились возможности и в подписании документов: в сервисе можно работать не только с УКЭП на токене Сбера, но и с сертификатами ФНС через плагин «КриптоПро». Это освобождает клиентов от необходимости выпуска дополнительной электронной подписи.

С 1 апреля 2024 года банк автоматически направляет выпущенные налоговые гарантии в ФНС, а с новой бесплатной услугой «Мониторинг гарантий» можно отслеживать изменения статусов и получать точную дату и время отправки и приема гарантии в ФНС.

«Возмещение из бюджета НДС и акцизов» – сервис для корпоративных клиентов, с помощью которого они могут взаимодействовать с налоговыми органами по вопросу возмещения НДС и акцизов через удаленные каналы связи. Бизнесу не нужно посещать налоговые органы – Сбер выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете СберБизнеса, чтобы отправить его в налоговую инспекцию. Использование сервиса, по данным Сбера, сокращает время возврата налогов с 72 до семи дней.