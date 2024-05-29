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Трамп заявил на мероприятии для доноров, что «бомбил бы Москву и Пекин»

12:50 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что «бомбил бы Москву и Пекин», если бы в его президентский срок начались конфликты на Украине или на Тайване. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post (WP).

Как отмечает издание, Трамп зачастую выступает на подобных мероприятиях с комментариями по поводу внешней политики, а также инфляции и проблем с миграцией в США, пытаясь получить большие суммы денег от доноров.

Ранее Трамп заявлял, что его страной управляют «идиоты» и «некомпетентные люди». По его словам, Вашингтон вполне может в ближайшие пять месяцев оказаться «в состоянии третьей мировой войны» из-за некомпетентности действующего президента США Джо Байдена. Он связывал начало конфликтов на Украине и в секторе Газа с политикой нынешней американской администрации.


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