Россия «намекнула» на перемещение ракет ближе к США - NYT
09:00 17.01.2022 Источник: Lenta.ru
Западные дипломаты заявили, что на переговорах их коллеги из России намекнули на перемещение ядерных ракет «ближе к берегам США». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров.
По словам источника, Москва пойдет на это в случае, если Запад не примет требования Кремля о гарантиях безопасности в Европе.
Каким именно образом выражались намеки, в тексте не уточняется. Кроме того, издание не приводит информацию о странах и территориях, расположенных «ближе к берегам США». При этом уточняется, что такое решение поможет сократить время подлета к цели до пяти минут. Авторы статьи сравнили подобные намерения с Карибским кризисом начала 1960-х годов, когда СССР разместил атомное оружие на Кубе. Lenta.Ru
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