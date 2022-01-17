Россия «намекнула» на перемещение ракет ближе к США - NYT

09:00 Источник: Lenta.ru

Западные дипломаты заявили, что на переговорах их коллеги из России намекнули на перемещение ядерных ракет «ближе к берегам США». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров.

По словам источника, Москва пойдет на это в случае, если Запад не примет требования Кремля о гарантиях безопасности в Европе.

Каким именно образом выражались намеки, в тексте не уточняется. Кроме того, издание не приводит информацию о странах и территориях, расположенных «ближе к берегам США». При этом уточняется, что такое решение поможет сократить время подлета к цели до пяти минут. Авторы статьи сравнили подобные намерения с Карибским кризисом начала 1960-х годов, когда СССР разместил атомное оружие на Кубе. Lenta.Ru