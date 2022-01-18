Канада отправила спецназ на Украину

10:20 Источник: Lenta.ru

Министерство обороны Канады отправило на Украину отряд сил специального назначения из-за страха возникновения конфликта на российско-украинской границе, передает телеканал Global News со ссылкой на источники.

В военном ведомстве отметили, что основная задача отряда — разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай эскалации ситуации на границе двух государств. Официальную информацию пока ни в Минобороны, ни в правительстве Канады не подтвердили. Lenta.Ru