Канада отправила спецназ на Украину
10:20 18.01.2022 Источник: Lenta.ru
Министерство обороны Канады отправило на Украину отряд сил специального назначения из-за страха возникновения конфликта на российско-украинской границе, передает телеканал Global News со ссылкой на источники.
В военном ведомстве отметили, что основная задача отряда — разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай эскалации ситуации на границе двух государств. Официальную информацию пока ни в Минобороны, ни в правительстве Канады не подтвердили. Lenta.Ru
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