Госдума приняла поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года
13:00 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Кабмин оформил поручение в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.
НОВОСТИ
- 14:00 20.01.2022
- В Москве выявили 11 557 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 13:32 20.01.2022
- НАТО вторгается в другие страны, действует обманом, это приведет к ее распаду - президент Ирана
- 13:20 20.01.2022
- Кремль не комментирует идею КПРФ о признании ДНР и ЛНР до рассмотрения документа в Думе
- 13:05 20.01.2022
- ЕП намерен требовать международного расследования событий в Казахстане - проект резолюции
- 12:55 20.01.2022
- Муфтий Гайнутдин считает символичным намаз иранского президента в Кремле
- 12:32 20.01.2022
- В России увеличилось число противников преподавания основ религии в школах - опрос
- 12:20 20.01.2022
- Во время пандемии миллиардеры богатели со скоростью $15 тыс в секунду - Oxfam
- 12:05 20.01.2022
- Организатор ячейки иеговистов в Томской области приговорен к 7 годам колонии
- 12:00 20.01.2022
- НАТО с помощью нового документа пытаются узаконить применение силы в космосе - Захарова
- 11:32 20.01.2022
- США не готовы отменить торговые пошлины в отношении КНР, заявил Байден
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать