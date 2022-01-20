Госдума приняла поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Кабмин оформил поручение в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.