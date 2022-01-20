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Турция и Катар договорились о совместной охране аэропорта Кабула - Reuters

17:40 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция и Катар достигли соглашения о совместной охране территории аэропорта Кабула, но продолжают переговоры по ряду связанных с этим вопросов. Об этом со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщило в четверг агентство Рейтер.

По его данным, стороны провели переговоры в Дохе. Турция и Катар достигли принципиального соглашения по охране аэропорта. В настоящий момент дискуссия продолжается по теме финансирования этой деятельности и юридическим вопросам.

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