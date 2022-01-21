Великобритания рассматривает возможность направить в страны Балтии и Польшу дополнительно сотни солдат - СМИ
12:05 21.01.2022 Источник: Интерфакс
Великобритания рассматривает возможность отправки сотен военнослужащих в страны-соседи Украины по НАТО для сдерживания России, сообщает в пятницу The Times.
Согласно планам, обсуждаемым в министерстве обороны Великобритании, страна стремится расширить свои миссии, отправив в страны Балтии и Польшу еще сотни боеспособных солдат в короткие сроки, говорится в статье.
Источник The Times сказал, что НАТО запросило союзников, возможно ли увеличить миссии НАТО в странах Балтии. "Сейчас страны думают о том, что они могут сделать", - добавил он.
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