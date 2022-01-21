Сергей Шойгу не исключает визит в Лондон

17:00

«Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе», - отметил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в письме главе оборонного ведомства Великобритании Бену Уоллесу, отвечая на его приглашение посетить Лондон.

В своем обращении Сергей Шойгу напомнил

Бену Уоллесу, что «возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году»,

где проводились переговоры министров обороны

и иностранных дел в формате «2+2».

Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время.