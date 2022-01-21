0
0
52
НОВОСТИ

Сергей Шойгу не исключает визит в Лондон

17:00 21.01.2022

«Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе», - отметил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в письме главе оборонного ведомства Великобритании Бену Уоллесу, отвечая на его приглашение посетить Лондон.

В своем обращении Сергей Шойгу напомнил

Бену Уоллесу, что «возможность конструктивного диалога была продемонстрирована сторонами в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году»,

где проводились переговоры министров обороны

и иностранных дел в формате «2+2».

Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:40 21.01.2022
Семью сирийских беженцев, запечатленных на фотографии, потрясшей мир, приняли в Италии
0
62
21:30 21.01.2022
Новый подвид омикрон-штамма коронавируса выявили в Великобритании выявили
0
80
20:40 21.01.2022
Влияние РФ в мире увеличили внешнеполитические провалы США - экс-глава ЦРУ
0
169
20:30 21.01.2022
Украина получит от Канады помощь в размере 120 млн канадских долларов - Зеленский
0
165
19:20 21.01.2022
Мишустин поручил перевести максимальное число сотрудников Минэнерго на удаленку
0
258
19:10 21.01.2022
Генсек ООН заметил, что уровень недоверия между мировыми державами достиг пика
0
277
19:00 21.01.2022
По делу о наркотиках буде допрошен премьер-министра Черногории - СМИ
0
281
18:55 21.01.2022
В Москве загруженность дорог достигла 10 баллов
0
278
17:40 21.01.2022
Бортпроводники могут начать использовать наручники и ремни против дебоширов - Минтранс
0
299
17:12 21.01.2022
ЦБ РФ получил анонимную угрозу о минировании, персонал эвакуирован, идет проверка
0
329

Возврат к списку