Главком лично проведет рекогносцировку на направлении главного удара ВСУ, заявили в ЛНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный вскоре прибудет в Донбасс, чтобы провести рекогносцировку на направлении возможного главного удара. Об этом в четверг заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й ОМБр (отдельная механизированная бригада - прим. ТАСС) ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала [Валерия] Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ", - приводит его слова пресс-служба Народной милиции.