Главком лично проведет рекогносцировку на направлении главного удара ВСУ, заявили в ЛНР
12:05 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главнокомандующий ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный вскоре прибудет в Донбасс, чтобы провести рекогносцировку на направлении возможного главного удара. Об этом в четверг заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
"По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й ОМБр (отдельная механизированная бригада - прим. ТАСС) ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала [Валерия] Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ", - приводит его слова пресс-служба Народной милиции.
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