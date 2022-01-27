Доллар и евро в ходе торгов на Мосбирже опустились ниже 78 руб. и 87 руб. соответственно
17:12 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже падал на 1,79% к закрытию предыдущей сессии, до 77,995 руб. (-1,42 руб.), свидетельствуют данные площадки на 16:09 мск. Курс евро снижался на 2,68% - до 87 руб. (-2,4 руб.).
По данным торговой площадки на 15:50 мск, курс доллара торговался ниже 78 руб., снижаясь до 77,915 руб. (-1,502 руб.). Курс евро находился на уровне 86,99 руб. (-2,41 руб.). По данным на 16:17 мск, курс доллара снижался до 77,97 руб. (-1,45 руб.). Курс евро находился на уровне 86,98 руб. (-2,42 руб.).
В среду, 26 января, курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысили 80 руб. впервые с ноября 2020 года, рос до 80,41 руб. (+2,26%). Курс евро поднялся выше 90 руб. впервые с июля 2021 года, рос до 90,725 руб. (+2,17%).
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