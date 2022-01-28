Песков сообщил о большом числе заболевших ковидом в Администрации президента РФ
16:00 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывная заразность "омикрона" "демонстрирует себя во весь рост", много заболевших ковидом сейчас в том числе и в Администрации президента РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Народу болеет много, подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. Взрывная заразность этого "омикрона" себя демонстрирует во весь рост", - сказал Песков.
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