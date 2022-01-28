Главная награда премии "Золотой орел" присуждена "Серебряным конькам" Михаила Локшина

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фильм "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина удостоен национальной российской кинопремии "Золотой орел" в главной номинации - "Лучший фильм", передает корр. ТАСС.

Награду из рук актера Сергея Шакурова принял продюсер ленты Петр Ануров и другие участники кинопроцесса, за исключением режиссера. "Если кому-то из молодых это будет полезно, хочу сказать, чтобы вы никогда не сдавались и верили в свое дело, и вы обязательно в конце концов победите", - сказал он.

Церемония награждения победителей состоялась в пятницу на киностудии "Мосфильм".

Мелодрама стала лидером по числу наград - "Золотого орла" удостоился оператор фильма Игорь Гринякин, художник- постановщик Александр Загоскин, художники по костюмам Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова, Мария Лихачева и Дмитрий Слобцов, которые работали над монтажом проекта, а также сценарист Роман Кантор.

Создатель фильма "Иван Денисович" Глеб Панфилов получил "Золотой орел" за лучшую режиссуру.

