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Почти 30 человек сняли спасатели с остановившейся канатной дороги на Красной Поляне

17:40 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 30 человек спасены с остановившейся канатной дороги на сочинском курорте "Красная Поляна", сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"С канатной дороги на Красной Поляне сняты 26 человек, еще девять остаются наверху", - сказал собеседник агентства.

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