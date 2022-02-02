Почти 30 человек сняли спасатели с остановившейся канатной дороги на Красной Поляне

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 30 человек спасены с остановившейся канатной дороги на сочинском курорте "Красная Поляна", сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"С канатной дороги на Красной Поляне сняты 26 человек, еще девять остаются наверху", - сказал собеседник агентства.