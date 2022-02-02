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НОВОСТИ

Миссия НАТО в Балтии усилена шестью истребителями ВВС США

20:34 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть американских истребителей F-15E Strike Eagle («Страйк игл») усилили миссию НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Согласно сообщению, которое приводит агентство Бэ-эн-эс, истребители 26 января присоединились к дежурному звену ВВС Бельгии, которое дислоцировано на эстонской авиабазе Эмари с декабря.

«Наше присутствие говорит о приверженности НАТО и США, которые являются частью организации, делу обеспечения безопасности и суверенитета стран альянса, — сказал командир американского подразделения подполковник Тэйлор Гиффорд. — Оно также позволяет углубить взаимодействие между подразделениями Бельгии, Эстонии и США».

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