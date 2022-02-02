Миссия НАТО в Балтии усилена шестью истребителями ВВС США
20:34 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно сообщению, которое приводит агентство Бэ-эн-эс, истребители 26 января присоединились к дежурному звену ВВС Бельгии, которое дислоцировано на эстонской авиабазе Эмари с декабря.
«Наше присутствие говорит о приверженности НАТО и США, которые являются частью организации, делу обеспечения безопасности и суверенитета стран альянса, — сказал командир американского подразделения подполковник Тэйлор Гиффорд. — Оно также позволяет углубить взаимодействие между подразделениями Бельгии, Эстонии и США».
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