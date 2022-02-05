В CША организовали сожжение книг «Гарри Поттер» и «Сумерки»

17:00 Источник: Газета.Ru

Пастор и сторонник теории заговора Грег Локк организовал сожжение книг в городе Маунт-Джулиет, расположенном в американском штате Теннесси. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщает издание, перед сожжением мужчина выступил с проповедью. Он призвал собравшихся прихожан бросать в огонь книги, чтобы бороться с поклонением дьяволу и демонам, а также колдовством, которое якобы пропагандируют издания.

«Я больше не буду связываться с ведьмами, я не буду связываться с колдовством… Я не буду связываться с демонами… Я призову их всех во имя Иисуса Христа», – сказал Локк, обращаюсь к присутствующим.

«Акция» пастора привлекла большие толпы людей. Участники этого «необычного мероприятия» кидали в костер, разведенный на улице, копии серий книг «Гарри Поттер» и «Сумерки». Газета.Ru