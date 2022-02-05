0
0
138
НОВОСТИ

В CША организовали сожжение книг «Гарри Поттер» и «Сумерки»

17:00 05.02.2022 Источник: Газета.Ru

Пастор и сторонник теории заговора Грег Локк организовал сожжение книг в городе Маунт-Джулиет, расположенном в американском штате Теннесси. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщает издание, перед сожжением мужчина выступил с проповедью. Он призвал собравшихся прихожан бросать в огонь книги, чтобы бороться с поклонением дьяволу и демонам, а также колдовством, которое якобы пропагандируют издания.

«Я больше не буду связываться с ведьмами, я не буду связываться с колдовством… Я не буду связываться с демонами… Я призову их всех во имя Иисуса Христа», – сказал Локк, обращаюсь к присутствующим.

«Акция» пастора привлекла большие толпы людей. Участники этого «необычного мероприятия» кидали в костер, разведенный на улице, копии серий книг «Гарри Поттер» и «Сумерки».  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 05.02.2022
Захарова призвала не читать распространяющие ложь западные СМИ
0
46
17:30 05.02.2022
Лукашенко не исключил, что может пожизненно руководить Белоруссией
0
111
16:00 05.02.2022
Глава Всемирной медицинской ассоциации выступил за обязательную вакцинацию лиц с 18 лет
0
239
15:00 05.02.2022
Тайвань осудил заявление Путина и Си Цзиньпина перед Олимпиадой за принцип "одного Китая"
0
284
14:00 05.02.2022
В Москве выявили 22 444 заразившихся коронавирусом за сутки
0
336
13:00 05.02.2022
Непряева стала второй в скиатлоне и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде
0
374
12:30 05.02.2022
Запад провоцирует напряженность, когда "любая искра" опасна - Песков об ошибке Bloomberg
0
431
12:00 05.02.2022
В России выявили 177 282 случая заражения коронавирусом за сутки, это очередной максимум за пандемию
0
439
11:30 05.02.2022
Специалисты из США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе
0
499
11:00 05.02.2022
Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
0
470

Возврат к списку