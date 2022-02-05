Лукашенко не исключил, что может пожизненно руководить Белоруссией

17:30 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности постоянно оставаться в роли главы государства, если в стране не будет спокойно.

"Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее - внутри нас будут, как в 2020 году, рвать - (Лукашенко) всегда будет (президентом - ИФ)", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, отвечая на вопрос, сколько лет он будет руководить Белоруссии.