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НОВОСТИ

Лукашенко не исключил, что может пожизненно руководить Белоруссией

17:30 05.02.2022 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности постоянно оставаться в роли главы государства, если в стране не будет спокойно.

"Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее - внутри нас будут, как в 2020 году, рвать - (Лукашенко) всегда будет (президентом - ИФ)", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, отвечая на вопрос, сколько лет он будет руководить Белоруссии.

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