Лукашенко не исключил, что может пожизненно руководить Белоруссией
17:30 05.02.2022 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности постоянно оставаться в роли главы государства, если в стране не будет спокойно.
"Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее - внутри нас будут, как в 2020 году, рвать - (Лукашенко) всегда будет (президентом - ИФ)", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, отвечая на вопрос, сколько лет он будет руководить Белоруссии.
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