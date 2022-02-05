Захарова призвала не читать распространяющие ложь западные СМИ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации американского агентства Блумберг и германской газеты "Бильд" о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, призвала не читать западные СМИ, распространяющие неправду.

"Об этом говорил и Сергей Викторович Лавров неоднократно, что, к сожалению, многие из не только негативных, но и по-настоящему страшных черт тоталитарных систем сейчас стали отличительными чертами систем либеральных. И одна из них - не просто ангажированность <...>, а прямая, лобовая пропаганда", - заявила Захарова.

"И сегодняшняя история напоминает фразу, брошенную в адрес советских газет: "Не читайте советских газет перед обедом. Так других нет. Вот никакие не читайте". Здесь то же самое хочу сказать: не читайте вы эти "Блумберги", "Нью- Йорк таймсы", "Бильды" и наших проводников их мыслей. Потому что это неправда, это фейки, это то, что на самом деле именно одна из задач, которая нацелена на то, чтобы разрушать ситуацию изнутри. Сомневаться, все ставить под какое-то сомнение, не имея фактов", - сказала она в субботу в эфире "Радио России".