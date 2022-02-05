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Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с ковидом

18:30 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор исключил из перечня противоэпидемических мер для борьбы с распространением коронавируса ношение перчаток. Соответствующее постановление руководителя ведомства Анны Поповой опубликовано в субботу на официальном интернет- портале правовой информации.

"Абзац второй пункта 4.4 (мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции - прим. ТАСС) изложить в следующей редакции: соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров", - следует из документа.

Ранее данный пункт включал в себя ношение перчаток.

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