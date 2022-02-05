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НОВОСТИ

Украина намерена на время отключиться от энергосистемы России - Die Welt

19:00 05.02.2022

Die Welt узнал о планах Киева на время отключиться от энергосистемы России. Украинская сторона испытает работу своей энергетической системы в изолированном режиме в феврале и будущим летом.

Её отключат на 72 часа, пишет немецкое издание. Тест намечен на 24 февраля. Если обратно подключиться не получится, у Украины есть достаточный запас прочности для работы в изолированном режиме, сообщили Die Welt в «Укрэнерго».

В феврале прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал отсоединение от единой электросети с Белоруссией и Россией до конца 2023 года.  Говорит Москва

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