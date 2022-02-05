Звезды мирового хоккея сыграли в Подмосковье очередной матч с дворовой командой

18:20

Фото пресс-службы Министерства физкультуры и спорта

Московской области



В подмосковной Черноголовке состоялся четвертый матч серии «Выходи во двор» между «Легендами хоккея» и дворовыми командами Подмосковья. Встреча прошла на площадке местного клуба «Импульс». Как ранее в Красногорске, Одинцове и Видном - при аншлаге.

«Каждую субботу мы играем в одном из городов Подмосковья - это фантастический праздник, люди приходят, чтобы увидеть хоккеистов, за которых они болели, провести время с семьей, - отметил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. - Губернатор запустил проект, который, думаю, будет распространяться и по всей стране. Для «Легенд хоккея» - большая честь быть частью формирования здорового образа жизни».

Матчи организованы в рамках губернаторского проекта #ЗимавПодмосковье. Помериться силами со звездами могут обычные жители, которые объединяются в команды и в свободное время играют в хоккей. В играх непременно участвуют дети, занимающиеся в местных секциях.

«Наша команда объединила в своих рядах весь цвет Черноголовки. Это ученые, врачи, люди совершенно разных специальностей, которых сплотил хоккей, - отметил участник встречи, хирург Владимир Рогозин. - Я играю с 1972 года, когда состоялась первая серия матчей советской сборной с канадцами. Очень волнительно встречаться с легендами хоккея. Это для нас большая радость».

На лед в Черноголовке вышли также олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Сергей Шепелев, Игорь Болдин, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев. В составе их команды играл министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Для болельщиков организовали автограф-сессию легендарных хоккеистов, выступления фигуристов и музыкантов, конкурсы с оригинальными призами, полевую кухню, горячий чай. Следить за игрой можно было на большом экране.

«Поручение губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва - развивать проект. Практически до конца марта будем проводить эти игры, а потом обсудим план на новый сезон, - сказал Дмитрий Абаренов. - В следующую субботу у нас Королев. Планируем сразу после хоккея вместе с легендами и жителями посмотреть матч Россия - Чехия на Олимпиаде. Начало в 15:00, всех приглашаем».