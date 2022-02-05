Более 60% россиян сообщили, что не выбирали зарплатный банк - опрос
20:00 05.02.2022 Источник: Эхо Москвы
61% россиян признались, что не выбирали зарплатный банк — за них это сделал работодатель. 81% опрашиваемых знает, что сменить банк можно, половине из них запрещает это сделать работодатель, остальные либо не хотят, либо не понимают, что для этого не нужно. Опрос провела ассоциация ФинТех, учрежденная Банком России и крупнейшими участниками финансового рынка.
Опросы проводились 29 ноября — 13 декабря 2021 года в Москве и российских городах с населением более 100 тыс. человек. Эхо Москвы
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