Литовский траулер сбросил тысячи мертвых рыб у берегов Франции - ТВ
20:30 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около сотни тысяч мертвых рыб, обнаруженных в водах Бискайского залива у западного побережья Франции, были сброшены с литовского рыболовецкого траулера Margiris. Об этом сообщает в субботу телеканал "Се-ньюс".
По его данным, команда признала ответственность за сброс мертвых путассу, однако, по их версии, произошло это из-за разрыва сети, в которую они были пойманы. Сеть же порвалась из-за слишком большого улова. Экипаж также заверил, что уведомил о случившемся морские власти Литвы - страны, где находится порт приписки траулера.
При этом сам инцидент произошел еще ранним утром 3 февраля. В этот день фотографии большого пятна из мертвой рыбы на поверхности воды опубликовала некоммерческая организация (НКО) Sea Shepherd ("Си шепард"), которая борется за сохранение и спасение морских видов. По ее данным, в районе происшествия находились четыре рыболовецких судна, в том числе Margiris, который считается вторым по величине траулером в мире.
Sea Shepherd выступили с осуждением данного инцидента и выразили мнение, что траулер охотился за другим видом рыб и решил сбросить попавшихся путассу в море, чтобы не занимать трюмы. Хотя по правилам вне зависимости от улова рыболовы должны доставлять его в порт и декларировать. Президент НКО Ламия Эссамлали заявила телеканалу "Франс-3", что попытки получить пояснения от рыболовов в тот день не увенчались успехом и капитаны всех четырех судов заверяли, что они не причастны к произошедшему.
В свою очередь ассоциация европейских компаний - владельцев морских траулеров PFA выпустила заявление, в котором обратила внимание на то, что подобные инциденты происходят крайне редко на современных судах. Также они указали, что данный вид рыбы вылавливается по квотам и выброшенные путассу будут записаны как улов данного траулера.
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