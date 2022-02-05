Журналисты "Дойче велле" приглашены участвовать в поездке Шольца в Москву - кабмин ФРГ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители медиакомпании "Дойче велле" приглашены сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля. Об этом сообщил в субботу в "Твиттере" официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Во избежание каких-либо недоразумений: "Дойче велле" приглашена в поездку канцлера в Москву", - написал он, комментируя информацию газеты "Тагесшпигель" о том, что возглавляемое им правительственное ведомство печати якобы отказало "Дойче велле" в участии ее представителей в поездке в Россию.