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Журналисты "Дойче велле" приглашены участвовать в поездке Шольца в Москву - кабмин ФРГ

21:00 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители медиакомпании "Дойче велле" приглашены сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля. Об этом сообщил в субботу в "Твиттере" официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Во избежание каких-либо недоразумений: "Дойче велле" приглашена в поездку канцлера в Москву", - написал он, комментируя информацию газеты "Тагесшпигель" о том, что возглавляемое им правительственное ведомство печати якобы отказало "Дойче велле" в участии ее представителей в поездке в Россию.

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