Британия поддержит Украину в решении отказаться от членства в НАТО — замминистра
12:32 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания поддержит Украину, если она примет решение отказаться от членства в НАТО. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала «Скай ньюс» замминистра обороны Джеймс Хиппи, комментируя ранее сделанное заявление посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко.
«Мы поддерживаем это», — сказал он. «Это решать правительству Украины», — добавил Хиппи, заметив, что «любое дипломатическое решение должно быть таким, чтобы не ставить под угрозу суверенитет украинского правительства».
Ранее в понедельник в эфире Би-би-си Пристайко заявил, что Киев мог бы изменить свою позицию относительно вступления в блок НАТО, если этот шаг поможет предотвратить войну с Россией. «Мы могли бы», — заявил посол в ответ на вопрос журналиста о том, может ли Киев изменить свою позицию в отношении стремления в НАТО. «Если нам придется пойти на такие серьезные уступки (отказ от стремления в НАТО — прим. ТАСС), это то, что мы сделаем», — подчеркнул он.
В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. На данный момент страна получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
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