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Отказ Украины вступать в НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности — Песков

14:12 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию значимого ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО… Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», — сказал Песков в беседе с журналистами.

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