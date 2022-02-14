Почти половина россиян хотели бы привязать свою зарплату к курсу доллара или евро - опрос

15:12 Источник: Интерфакс

Почти каждый второй россиянин (47%) хотел бы привязать свою зарплату к курсу доллара или евро, 31% сограждан считает такую привязку не нужной, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что российские мужчины чаще женщин хотели бы зафиксировать таким образом уровень своей заработной платы - 55% и 41% респондентов, соответственно.