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НОВОСТИ

Почти половина россиян хотели бы привязать свою зарплату к курсу доллара или евро - опрос

15:12 14.02.2022 Источник: Интерфакс

Почти каждый второй россиянин (47%) хотел бы привязать свою зарплату к курсу доллара или евро, 31% сограждан считает такую привязку не нужной, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что российские мужчины чаще женщин хотели бы зафиксировать таким образом уровень своей заработной платы - 55% и 41% респондентов, соответственно.

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