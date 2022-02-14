Украина не отказывается от пути в НАТО, но не знает, куда он ее приведет — Зеленский

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не собирается отказываться от пути в НАТО, но не знает, когда и куда он ее приведет. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя в понедельник заявление посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко о возможности изменения Киевом позиции в вопросе вступления в альянс.

«Может, действительно, вопрос открытых дверей (в НАТО — прим. ТАСС) для нас — это такая история, вроде мечты, такой сигнал, куда мы идем, а когда там будем, никто не знает, не только Украина, но даже некоторые члены НАТО», — сказал Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции в Киеве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Поэтому я считаю, мы должны двигаться тем путем, который мы выбрали, все равно на этом пути главное — чтобы наша армия была сильной, а куда этот путь приведет и когда — посмотрим», — сказал президент Украины.

«В том, что он (Пристайко — прим. ТАСС) сказал, нужно обратить внимание на некоторые детали», — отметил Зеленский. «Я думаю, сегодня много журналистов и много лидеров немножко намекают Украине о том, что можно не рисковать, не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией Российской Федерации», — заявил он.

«От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью», — добавил Зеленский. «Это не первый сигнал, что этот вопрос неактуален, который идет не с нашей стороны, а от лидеров других государств. Так что этот вопрос точно не к нам», — добавил украинский президент.