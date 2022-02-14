Допинг-проба Валиевой была доставлена в Стокгольм в достаточный для проверки срок — РУСАДА
20:00 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой была доставлена в стокгольмскую лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки, после истечения сроков, предусмотренных международным стандартом. Лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализов и предоставлении лабораторией отчетности ввиду очередной волны коронавируса, роста заболеваемости среди ее персонала и правил карантина. Одновременно с этим в своих сообщениях лаборатория указывала сроки готовности результатов анализа, позволяющие получить информацию от нее до конца января 2022 года, то есть до начала Олимпийских игр в Пекине. Также лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года. Раскрытие иных деталей, касающихся порядка проведения анализа пробы спортсменки, является недопустимым и может привести к нарушению интересов сторон, прежде всего „защищенного лица“, — говорится в заявлении РУСАДА.
«После получения заключения лаборатории РУСАДА незамедлительно приступило к процедуре обработки результатов, подготовке комплекта необходимых документов, уведомлению всех заинтересованных сторон. По запросу представителей спортсменки о проведении ускоренных слушаний по вопросу временного отстранения РУСАДА в максимально короткие сроки были предприняты все необходимые меры для организации и проведения слушаний независимым Дисциплинарным антидопинговым комитетом», — сообщает пресс-служба агентства.
В настоящее время РУСАДА продолжает обработку результатов и расследование по указанному делу, в результате чего независимым дисциплинарным органом будет дана оценка всем обстоятельствам, имеющим отношение к возможному нарушению антидопинговых правил.
Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).
Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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