МВД РФ предлагает запретить поднадзорным использовать интернет

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России прорабатывает вопросы по введению запрета на использование интернета для поднадзорных лиц. Об этом, выступая в Госдуме, сообщила представитель ведомства Лариса Плотникова.

«Министерство приступило к проработке вопроса введения обязательных дополнительных ограничений для поднадзорных лиц, например, установление запрета на использование сети Интернет», — сказала она.