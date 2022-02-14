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НОВОСТИ

МВД РФ предлагает запретить поднадзорным использовать интернет

20:40 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России прорабатывает вопросы по введению запрета на использование интернета для поднадзорных лиц. Об этом, выступая в Госдуме, сообщила представитель ведомства Лариса Плотникова.

«Министерство приступило к проработке вопроса введения обязательных дополнительных ограничений для поднадзорных лиц, например, установление запрета на использование сети Интернет», — сказала она.

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