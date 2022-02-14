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Один человек погиб, около 30 пострадали при столкновении двух поездов в Баварии

21:20 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере один человек погиб, около 30 пострадали в результате столкновения двух городских электричек S-Bahn в южной части Мюнхена. Об этом сообщила в понедельник радиостанция «Байеришер рундфунк».

По ее данным, инцидент произошел около 16:40 по местному времени (18:40 мск). Причина аварии пока не известна.

«На месте работают многочисленные экстренные службы, есть пострадавшие», — сообщила ранее полиция города в «Твиттере». По ее данным, инцидент произошел на железнодорожном маршруте Мюнхен — Бихль недалеко от станции Эбенхаузен-Шефтларн.

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