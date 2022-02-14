Киев не видит каких-либо предпосылок для вторжения РФ на Украину — секретарь Совбеза

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас нет предпосылок для полномасштабного вторжения РФ на украинскую территорию.

«Мы понимаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16, то ли 17 числа. Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», — сказал Данилов в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.