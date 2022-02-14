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Зеленский заявил, что Украина «поскандалила» с партнерами из-за нагнетания войны - СМИ

22:40 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина «поскандалила» со странами-партнерами из-за нагнетая темы якобы готовящейся войны с Россией. Об этом, по данным источника издания «Страна», заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский на заседании его фракции «Слуга народа» в Верховной раде.

Как пишет издание, на завершившемся в понедельник заседании фракции «Слуга народа», президент сказал, что Украина «поскандалила» с партнерами из-за нагнетания войны, но в конечном итоге удалось найти понимание.

Как сказал на встрече с фракцией Зеленский, три дружественные Украине страны нагнетают историю с войной. Зеленский также попытался объяснить депутатам, что Украиной играют, но она сопротивляется. Он также призвал всех показать своим примером, что жители страны не намерены из нее бежать, поддавшись панике.

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