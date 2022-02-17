В Сбере объяснили заботой о людях признание банка лучшим работодателем России

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Забота о людях была однозначным фокусом блока HR Сбера в прошлом году. Об этом сказала старший вице-президент, глава HR Сбера Наталья Дудина в интервью РБК+, комментируя первое место компании в рейтинге лучших работодателей России, составленном HeadHunter. «Мы выстраивали технологический HR с «человеческим лицом», – пояснила Наталья Дудина.

В частности, стартовала программа вознаграждения акциями для ключевых сотрудников – не только топ-менеджеров, но и всех работников с ценной экспертизой или уникальными навыками. Кроме того, сотрудникам предложена льгота по снижению на 4 п.п. ставки по ипотеке, предоставлена возможность работать из другого региона и запущен саббатикал (творческий отпуск). Переобучение прошли 23 тыс. сотрудников, которые смогли сменить специальность на более современную и остаться в команде.

Когда отмечалось 180-летие Сбербанка, более 15 тыс. сотрудников получили награды в торжественной обстановке. «Подавляющее большинство из них пришли к нам на стартовые позиции, росли и строили свою карьеру вместе с банком, стали крутыми профессионалами, лидерами с ДНК Сбера», – подчеркнула Наталья Дудина. Среди них первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин (начинал карьеру старшим контролером-кассиром в Волгоградском отделении 23 года назад) и председатель Сибирского банка Татьяна Галкина (в 1995 году начинала трудовой путь инженером-программистом в Перми).