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Композитор Дробыш рассказал, как познакомился с группой «Земляне»

14:25 18.02.2022

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Фото пресс-службы группы «Земляне»
Популярный композитор Виктор Дробыш рассказал о предстоящем юбилейном концерте «Будут все!», который пройдет 26 февраля в комплексе «ВТБ Арена». К празднованию присоединится всеми известная группа «Земляне», оставившая неизгладимый след на карьере Дробыша. Помимо рок-коллектива на сцене в этот вечер также выступят Валерия, Стас Пьеха, Наталья Подольская, Кристина Орбакайте, Алексей Чумаков и многие другие артисты.

В одном из интервью композитор признался, что в юности всегда мечтал прогуляться с музыкантами по своему родному городу и часто представлял себе их дружбу.

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Фото пресс-службы группы «Земляне»
Стоит отметить, что карьера Дробыша началась именно с популярной рок-группы «Земляне», в которую молодого парня пригласили Владимир Киселев и Игорь Романов, познакомившись со студентом музыкального училища в одном из клубов. Виктор Дробыш примкнул на тот момент уже к прогремевшему на весь Советский Союз коллективу в конце 1970-х годов.

«Один был отцом-основателем, а другой – лицом. Говоря в интервью о своем детстве, я, как и многие другие мальчишки в 16 лет, мечтал оказаться рядом с ним. Так как всю жизнь я занимался рок-музыкой, помимо классики, у меня была мечта, довольно глупая – прогуляться с ним по Колпино (родной город Дробыша. – «НГ»), чтобы все ребята вокруг видели, что мы с ним друзья», – поделился Виктор.

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