Композитор Дробыш рассказал, как познакомился с группой «Земляне»
14:25 18.02.2022
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Фото пресс-службы группы «Земляне»
В одном из интервью композитор признался, что в юности всегда мечтал прогуляться с музыкантами по своему родному городу и часто представлял себе их дружбу.
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Фото пресс-службы группы «Земляне»
«Один был отцом-основателем, а другой – лицом. Говоря в интервью о своем детстве, я, как и многие другие мальчишки в 16 лет, мечтал оказаться рядом с ним. Так как всю жизнь я занимался рок-музыкой, помимо классики, у меня была мечта, довольно глупая – прогуляться с ним по Колпино (родной город Дробыша. – «НГ»), чтобы все ребята вокруг видели, что мы с ним друзья», – поделился Виктор.
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