Беженцам из Донбасса Россия выплатит по 10 тыс руб
19:35 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства поручил обеспечить выплаты по 10 тыс. руб. беженцам из Донбасса в Ростовской области.
«Правительство по поручению президента Российской Федерации осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в 10 тысяч рублей из резервного фонда», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 20:10 18.02.2022
- Британские легкоатлеты потеряли одну из медалей Олимпиады в Токио из-за допинга
- 19:29 18.02.2022
- Наступательные операции на востоке Украины не планируются - Главком ВСУ
- 19:23 18.02.2022
- В парках Подмосковья пройдет масштабная акция в поддержку олимпийской сборной России
- 19:22 18.02.2022
- Сбер и «Диджитал Дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации
- 19:15 18.02.2022
- Путин направил ВРИО главы МЧС организовать прием беженцев из Донбасса
- 19:00 18.02.2022
- Сборная РФ по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине
- 18:45 18.02.2022
- Все детдома и школы-интернаты ЛНР будут эвакуированы в Россию
- 18:41 18.02.2022
- Представитель ЕС: Мы не будем обсуждать введение санкций, пока не будет вторжения
- 18:15 18.02.2022
- Новые виды виз для въезда в страну могут быть скоро введены в России
- 17:40 18.02.2022
- Россия будет поступать так, как считает нужным — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать