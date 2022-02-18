Беженцам из Донбасса Россия выплатит по 10 тыс руб

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина осуществит единовременную выплату в 10 тысяч рублей беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства поручил обеспечить выплаты по 10 тыс. руб. беженцам из Донбасса в Ростовской области.

«Правительство по поручению президента Российской Федерации осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в 10 тысяч рублей из резервного фонда», — говорится в сообщении.